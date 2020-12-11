Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan yol kontrol ve arama sonucunda 2 şüpheli şahıs üzerinde ve çantalarında toplam 2 kilo 505 gram kubar esrar maddesi, ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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