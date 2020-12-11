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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

DHA

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)İZMİR merkezli 50 ilde FETÖ/PDY´nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Adana'da gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY´nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgüt imamlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen şüphelilere yönelik 8 Aralık günü operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 50 ilde düzenlenen operasyonda 250 kişi gözaltına alındı. 
Operasyon kapsamında, Adana´da gözaltına alınan 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´nda görevli 7 astsubay, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan şüphelilerden Alim Ç., Savaş Ö., Servet T., Özkan Ö. Rıdvan Z. tutuklanırken, Onur Ö. ve Murat S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-11 12:07:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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