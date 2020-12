Kuraklık üreticileri korkutuyor Kozan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir, bu yıl Aralık ayına kadar yağış olmaması ve ekilen buğdayların can suyu almamasının çiftçiyi endişelendirdiğini belirtti

Adana’nın en sıcak ilçesi olan ve tarım alanları ile ekonomiye katkı sunan Kozan ilçesinde kuraklık çiftçileri korkutuyor.

Kozan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir, bu yıl Aralık ayına kadar yağış olmaması ve ekilen buğdayların can suyu almaması nedeniyle çiftçinin endişelendiğini, yağışların olmaması durumunda önümüzdeki yıl tarımda ciddi sorunlar yaşanabileceğini kaydetti.

Kozan Barajı'nın toplam 148 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu, şu anda yaklaşık 72 milyon metreküp su bulunduğunu belirten Özdemir, "Kuraklık var ve beklenen yağışlar bu sene olmadı. Normalde bu mevsimde su sıkıntısı yaşanmazdı. Şu an buğday ekimi yapan çiftçilerimiz yağmur duasına çıkmayı düşünüyor. Yağmur yağmış olsaydı ekilen buğdaylara iyi gelecekti. Önceden baraj bu duvarlardan su atıyordu. Şu an baraj yarı yarıya gelmiş durumda. Bu yıl belki yeterli olabilir ama yağışlar olmazsa önümüzdeki günlerde büyük sorunlar olacak. Uzun vadede yağmur yağmaz havalar böyle giderse ilerisi için büyük sorun olacak. Su olmaz ise üretim olmaz, maliyetler artar, ürünlerde kalitesizlik olur" diye konuştu.

