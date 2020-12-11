Büyükşehirden çocuklara online satranç eğitimi

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Adana Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara online olarak temel satranç eğitimi verecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 714 yaş grubundaki çocuklara online temel satranç eğitimi verecek. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün birlikte hayata geçirdiği projeden ilçeler de dahil 200 çocuk yararlanacak. (0322) 458 03 37 numaralı telefona 18 Aralık Cuma gününe kadar ücretsiz başvurular yapılacak.

Yaş gruplarına göre temel satranç eğitimi alacak çocuklar 2 ay süreyle temel eğitime tabi tutulacak. Pandemi kısıtlamalarının değişmesi durumunda online eğitim, yüz yüze eğitime de dönüştürülebilecek. Eğitim sonunda yetenekli çocuklar devam etmek istemeleri durumunda Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusu olacak.

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