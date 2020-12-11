Koronavirüsün arttığı Adana'da doğum günü partisine baskın

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)KORONAVİRÜS vakalarının arttığı Adana'da, daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanındaki doğum günü kutlamasına polis ekiplerince baskın düzenlendi. 3'ü kadın 37 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine Adana'da denetimlerini sıklaştıran polis ve zabıta ekipleri, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlus Bulvarı'nda bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlediği bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mekanın geçen ay tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yeri olduğunu belirledi. Mekana giren polisler, içeride doğum günü kutlayan grubu bastı. Kutlamaya katılan 3'ü kadın 37 kişi ile mekanın işletmecisine koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Yusuf KANTARLI

2020-12-11 22:01:15



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