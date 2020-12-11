Korona tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın

İHA

Korona tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın

Adana’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafenin gizlice içeri müşteri aldığı ihbarı üzerine polis iş yerine baskın düzenlendi. Baskında oyun masalarını dolduran 37 kişiye para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafenin açık olduğu ve içeri gizlice müşteri kabul ettiği ihbarı aldı. Bunun üzerine polis, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan kafeye baskın düzenlendi.
Kafe dışarıdan bakıldığı kapalı görünürken işletmeye arka taraftan açılan kapıyla müşterileri içeri aldıkları belirlendi. Polis kafenin arka kapısından söz konusu iş yerine giriş yaptı. Oyun masalarını dolduran, nargile içen ve yemek yiyen kişilerin her birine korona virüs tedbirlerini ihlal eden idari işlem yapıldı. Toplam 3’ü kadın 37 kişiye para cezası uygulandı.

İş yeri daha önce mühürlenmiş
Polis bu baskından tam bir ay önce 11 Kasım Çarşamba günü, aynı iş yerine baskın düzenlendiği öğrenildi. Düzenlenen o baskında da birçok kişiye para cezası kesilirken iş yerinin ruhsatına el konulup mühürlendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüsün arttığı Adana'da doğum günü partisine baskın
YEREL HABERLER Koronavirüsün arttığı Adana'da doğum günü partisine ...
Büyükşehirden çocuklara online satranç eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehirden çocuklara online satranç eğitimi
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana´da denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana´da ...
Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu Kış şartlarının ağır geçtiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlık, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, jandarma komutanlığı, ilçe emniyet amirliği ve gönüllüler sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için ...
Müdür ile yardımcısının bilgisayarları çalındı
YEREL HABERLER Müdür ile yardımcısının bilgisayarları çalındı
Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler kullanıma sunuldu
YEREL HABERLER Belediyenin atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler ...
Kuraklık üreticileri korkutuyor Kozan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir, bu yıl Aralık ayına kadar yağış olmaması ve ekilen buğdayların can suyu almamasının çiftçiyi endişelendirdiğini belirtti
YEREL HABERLER Kuraklık üreticileri korkutuyor Kozan Ziraat Odası ...
Pozantı’da iyilik hareketi Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla başlayan yardıma muhtaç ailelere yönelik iyilik hareketi birçok ailenin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Pozantı’da iyilik hareketi Sosyal medyada paylaşılan ...
Zeydan Karalar: "30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı"
YEREL HABERLER Zeydan Karalar: "30 yıldır burada böyle bir hizmet ...
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
YEREL HABERLER İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, Adana'da gözaltına ...
İncirlik’te FETÖ operasyonu: 5 astsubay tutuklandı Adana terör polisi tarafından FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülerek gözaltına alınan İncirlik Üssü’ndeki görevli 7 astsubaydan 5’i cezaevine konuldu
YEREL HABERLER İncirlik’te FETÖ operasyonu: 5 astsubay ...
Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Trafik cezasının parasını isteyince öldürmüş
YEREL HABERLER Trafik cezasının parasını isteyince öldürmüş
Adana’da 2001’den önceki yapılar riskli AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana’da 2001 yılından önce yapılan yapıların neredeyse tamamının depreme dayanıksız olduğunu söyledi Karslıoğlu, 2001'den sonraki binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğini belirtti
YEREL HABERLER Adana’da 2001’den önceki yapılar riskli AKAMDER ...
"Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı" olduklarını tebrik telefonlarında öğrendiler Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden iki bilim insanı 'Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları' listesine girdi
YEREL HABERLER "Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanı" olduklarını ...
Çiftçiler ÇKS belgeleri ile sokağa çıkma yasağından muaf
YEREL HABERLER Çiftçiler ÇKS belgeleri ile sokağa çıkma yasağından ...
Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
YEREL HABERLER Aracının torpidosuna bıraktığı 21 bin lirası çalındı
Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs tehlikesi
YEREL HABERLER Çocuklarda maske değiş-tokuşunda koronavirüs ...
Güvercin kavgası katil etti Aralarında trafik cezası nedeniyle 3 yıldır husumet bulunan şahıslar arasında güvercin indirme yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi öldü, katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Güvercin kavgası katil etti Aralarında trafik cezası ...
Namaz kılmaya gittiği sırada, kamyonetinden 21 bin lira parası çalındı Adana’da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çeken bir kişi, camiye girdiği sırada kamyonetinin camları kırılarak içindeki parası çalındı
YEREL HABERLER Namaz kılmaya gittiği sırada, kamyonetinden 21 bin ...
Mecliste icraat tartışması 15 dakikalık video gösterisinde Adana Büyükşehir Belediyesinin ilçelere yaptığı asfalt ve içme suyu çalışmaları ilçe belediye başkanları tarafından eleştirildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl belediyede 700 kişinin korona virüsüne yakalandığını belirterek buna rağmen bu kadar işlerin yapıldığını söyledi
YEREL HABERLER Mecliste icraat tartışması 15 dakikalık video ...
Adana'da 80 ton hurmayı kurutup, satıyor
YEREL HABERLER Adana'da 80 ton hurmayı kurutup, satıyor
Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gazeteci Yalçın Öcal hayatını kaybetti
Vakaların arttığı Adana’da damda düğün halayı pes dedirtti
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Adana’da damda düğün halayı pes ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X