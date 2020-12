SMA hastası Muhammed Emin'in ablası Esra: Kardeşimle koşup oynamak istiyorum

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, 5 ay 10 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Muhammet Emin Altunkaynak´ın ailesi, oğullarının Amerika'da 2.4 milyon dolara mal olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için 6 aydan az zamanı kaldığını söyleyerek, yardım istedi. Muhammet Emin'in 9 yaşındaki ablası Esra Altunkaynak, "Kardeşimle koşup oynamak, ona oyuncak ve bisiklet almak istiyorum" dedi.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan SultanFerdevs Altunkaynak çiftinin 2018 yılında Muhammet Emin adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Muhammed Emin´e 5 ay 10 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu.

Muhammed Emin´in tedavisinin sadece ABD´de uygulanan ve tek dozu 2.4 milyon dolar olan Zolgensma gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile yıkıldı. Altunkaynak ailesi, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Oğullarının tedavi olabilmesi için 6 aydan kısa bir süreleri kalan aile, yardım bekliyor.

'OĞLUMDAN GİZLİ YEMEK YİYORUM'

Oğlu Muhammet Emin´in hastalık sürecinin çok zor geçtiğini ifade eden anne Ferdevs Altunkaynak, her gün korku içinde yaşadıklarını söyledi. Oğlunun zor nefes aldığını anlatan gözü yaşlı anne, "Her saat başı nefes alıyor mu diye kontrol ediyorum. Bu büyük bir korkudur. Ona iğnelerin batması, mücadelesi anne olarak bana acı veriyor. Oğlum yemek yemeyi çok sever ama rahatsızlığından dolayı yiyemiyor. Ben onun canı istemesin diye gizlice yemek yiyorum. İnanın boğazımdan ne bir lokma yemek ne de bir yudum su geçiyor. Hayırseverlerde ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Oğlunun tedavisi için ABD´deki bir hastaneyle görüştüklerini ve fiyat teklifi beklediklerini kaydeden baba Sultan Altunkaynak ise başlattıkları kampanya için destek istedi.

'ONLARIN DA YÜRÜMEYE, KOŞMAYA HAKKI VAR'

Abla Esra Altunkaynak da kardeşinin iyileşmesini istediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Esra, "Bu çocukların da yürümeye, koşmaya, oynamaya hakkı var. Ben onunla çıkıp bütün mahalleyi gezmek, ona oyuncaklar ve bisiklet almak isterdim. Babamın iş yerine götürmek isterdim onu. Eğer kardeşime yardım gelirse iyileşeceğine inanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-12 09:32:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.