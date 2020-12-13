Bakan Soylu'nun HDP'lilere sırt çıkışı şehit eşini gururlandırdı Diyarbakır'da 15 yıl önce şehit edilen Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam’ın eşi Hilal Çam: "İçişleri Bakanımızın konuşmasını sonuna kadar destekliyorum, bizi düşünen ve anlayan birilerinin olması çok gurur verici" "Yaşadıklarımızı hiçbir ilaç ve tedavi silemiyor, bunun vebalini kim ödeyecek"

Diyarbakır'da 15 yıl önce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam’ın eşi Hilal Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütüne destek veren HDP'lilere sert çıkışından gurur ve onur duyduğunu belirterek, "İçişleri Bakanımızın konuşmasını sonuna kadar destekliyorum, bizi düşünen ve anlayan birilerinin olması çok gurur verici" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında HDP'lilere bölücü terör örgütü PKK'nın katlettiği şehitlerin fotoğrafını göstererek, "Bu çocukların hesabını vereceksiniz" diyerek şehit ve yakınlarının hakkını savundu. Bakan Soylu’nun HDP’lilere karşı bu çıkışına Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2005 yılında terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Kahraman Çam’ın (28) Adana'daki eşi Hilal Çam destek verdi. Çam, eşinin 15 yıl önce şehit olduğunu, o sırada kendisinin matematik öğretmenliği bölümünde okuduğunu ancak psikolojisi bozulduğu için okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Şehit eşi, “O günden sonra çok zorluklar çektim. 2005 yılından bu yana hala psikiyatri tedavisi görüyorum. O dönemde üniversite öğrencisiydim ve bu sebepten dolayı okulumu bitiremedim. İçişleri Bakanımızın konuşmasını sonuna kadar destekliyorum, bizi düşünen ve anlayan birilerinin olması çok gurur verici” dedi.

Şehit eşi Hilal Çam şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalı ve hesabı sorulmalı çünkü bir kişinin şehit olmasıyla birçok kişinin sağlığı elden gidiyor, şehit olduktan sonra annesi, babası, eşi, çocukları ve en önemlisi Türk halkımızın onuruyla oynanıyor. Bu durumlarda bizi düşünen birilerinin olmasını saygıyla karşılıyorum. O videoyu izlediğimde duygulandım, sayın bakanımızın bu denli içten destek vermesi karşısında çok onur duydum. HDP’nin PKK’ya destek vermesini olumsuz karşılıyorum. Benim eşim de PKK şehidi, çatışmada şehit oldu ve hala kendimizi toparlayamadık. İnsanın dış görünümünün değişmesiyle kendini toparlaması aynı anlama gelmiyor. Yaşadıklarımızı hiçbir ilaç ve tedavi silemiyor, bunun vebalini kim ödeyecek.”

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