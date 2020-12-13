TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altay: 4

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– TFF 1. Lig’in 14. haftasında Adanaspor, Altay’ı ağırladı. Mücadele konuk takımın 41 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

27. dakikada Tolga'dan aldığı pasla ceza yayına kadar yaklaşan Kappel'in ortasında ceza sahası içinde Paixao topu göğsü ile kontrol edip kalecinin solundan ağlara gönderdi. 01

34. dakikada Altay’ın kazandığı faul atışında topun başına Regattin geçti. Regattin doğrudan kaleye vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada ceza sahası içinde Paixao'nun yerden pasında topla buluşan Kappel'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 02

48. dakikada ceza yayı üzerinden Özgür'ün direkt kaleye vuruşunda Hakan Çinemre’den seken top ağlarla buluştu. 03

57. dakikada Altay’ın kazandığı faul atışında Özgür'ün ceza sahasına ortasında Lokman'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

78. dakikada kaleci Cihan, Adanaspor’un ani gelişen atağında Celil’i ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Eren Keleş meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 13

90+5. dakikada Altay'da orta sahada topla buluşan Eren, rakiplerine çalım attıktan sonra ceza sahası dışında şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 14



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayaraslan xx, Anıl Usta xx, Ferdi Karadoruk xx

Adanaspor: Burak xx, İsmail xx, Donkor xx, Hakan xx, Canberk xx, Uğurcan xx, Berkan x (Atalay dk. 46 x), Celil xx, Belem x (Eren Keleş dk. 46 x), Ozan xx (Ömer Çiçek dk. 73 x), Ryan xx

Yedekler: Yaşar, Cenk Alptekin, Evren Korkmaz, Serhat Tunç, Umut Sözen, Tevfik Altındağ, Ömer Çiçek, Atalay Babacan, Eren Keleş

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Altay: Cihan xx, Tolga xx, Berkay xx, Lokman xx, Özgür xx, Thiam xx, Harun xx (Yılmaz dk. 66 x), Kappel xx (Ziya Alkurt dk. 77 x), Regattin xx (Putsila dk. 66 x), Erhan xx (Eren Erdoğan dk. 89 ?), Paixao xx (Gnanduillet dk. 77 x)

Yedekler: Burak, İbrahim, Kuban, Rıdvan, Yılmaz, Putsila, Kazımcan, Eren, Ziya, Gnanduillet

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Eren Keleş (dk.78 pen.) (Adanaspor), Paixao (dk. 26), Kappel (dk. 40), Hakan Çinemre (dk. 48 k.k), Eren Erdoğan (dk.90+5) (Altay)

Sarı Kartlar: Canberk, Ozan (Adanaspor), Lokman, Cihan, Erhan ( Altay)

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