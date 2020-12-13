Adanaspor - Altay: 1-4

Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) -
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Anıl Usta (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
ADANASPOR: Burak (x)İsmail (xx), Donkor (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Berkan (xx) (Dk.45 Atalay (xx), Celil (xx), Belem (xx)(Dk.45 Eren (xx), Ozan (xx)(Dk.73 Ömer (?), Ryan (xx)
ALTAY: Cihan (xx)Tolga (xx), Berkay (xx), Lokman (xx), Özgür (xxx), Thiam (xx), Harun (xx)(Dk.66 Yılmaz(x), Kappel (xx)(Dk.77 Ziya (?), Regattin (xx)(Dk.66 Putsila(x), Erhan (xx)(Dk.89 Eren (xxx), Paixao (xxx)
GOLLER: Dk. 78 Eren (Adanaspor) - Dk.27 Paixao Dk.40 Paixao, Dk.48 Özgür, Dk.90+5 Eren (Altay)
SARI KARTLAR: Canberk, Ozan (Adanaspor), Lokman, Cihan, Erhan (Altay)
TFF 1´inci Lig 14´üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altay´a 4-1 mağlup oldu.
27´nci dakikada Altay´da topla buluşan Kappel´in ortasında topu kontrol eden Paixao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
34´üncü dakikada Altay´da serbest vuruş kazanan Regattin´in vuruşuyla top kaleci Burak´ta kaldı.
40´ıncı dakikada Altay´da topla buluşan Tolga, ceza sahası içerisinde Paixao´ya pas verdi. Topa sert vuran Paixao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
48´inci dakikada Altay´da ceza sahası dışından Özgür´ün sert vuruşu sonucu Hakan´a çarpan top ağlarla buluştu: 0-3
57´nci dakikada Altay´da Özgür´ün kullandığı serbest vuruşta yükselen Lokman´ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
78´inci dakikada penaltı kazanan Adanaspor´da topun başına gelen Eren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
86´ncı dakikada Adanaspor´da topu alan İsmaell´in kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+5´inci dakikada Alay´da topla buluşan Eren plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-4.
Karşılaşma, Altay'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2020-12-13 18:20:57
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