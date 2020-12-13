Adana Demirspor’da sportif direktörlüğe Gökhan Göktürk atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Ümit Özat’ın istifasının ardından Başkan Murat Sancak, sportif direktörlüğe tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk’ün atandığını açıkladı.

Başkan Sancak’ın Ümit Özat’ın istifasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Adana demirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.