Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı



Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da gıda mühendisi ve sirke üreticisi Deniz Kaypak Tona, antik çağlarda ilaç olarak kullanılan sirkenin, pandemi döneminde gıda olarak tüketilmesinin yanı sıra temizlik amacıyla tüketiminin artığına dikkat çekti. Tona, "Temizlik için pastorize ve filtre edilmiş ürünleri kullansınlar. Pastorize edilmemişler probiyotik özelliğini kaybetmemesi için gıda olarak kullanılıyor" dedi.

Gıda mühendisliği disiplininde, temizlik ve hijyen kurallarının doğru uygulanması için işletmelerde kimyasal kalıntının kalıp kalmadığıyla ilgili testlerin yapıldığı, teste göre gerektiğinde durulamaya devam edildiğini belirten gıda mühendisi ve sirke üreticisi Deniz Kaypak Tona, bu durumun evlerde mümkün olmadığının altını çizdi. Tona, koronavirüsün yaygınlaşması ile birlikte antik çağlarda ilaç olarak kullanılan sirkenin satışlarında ciddi anlamda artış yaşandığını kaydetti.

ALTERNATİF TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Ev temizliğinde çamaşır suyu ile yapılan temizliklerde kimyasal kalıntı korkusu olanların alternatif temizlik ürünlerine yöneldiğini söyleyen Deniz Kaypak Tona, "Bunların başında doğal olan sirke ve karbonat geliyor. Cam, bulaşık makineleri, buzdolabı ve yüzey temizliklerinde sirke kullanılıyor. Evlerinde mikrobiyolojik bozulmanın etkisi olan koku olmadığına göre etkin bir sonuç aldıkları ortada. Temizlik için pastorize ve filtre edilmiş ürünleri kullansınlar. Pastorize edilmemişler probiyotik özelliğini kaybetmemesi için daha çok gıda olarak kullanılıyor" dedi.

PANDEMİDE SATIŞLARI ARTTI

Ayrıca antik çağlardan bu yana sirkenin ilaç olarak kullanıldığı bilgisini veren Tona, "Özellikle Covid-19'un yaygınlaşması ile birlikte sirke satışlarıda ciddi bir artış oldu. Çünkü sirkenin geçmişten bu yana mikrop öldürücü özelliğine inanılan bir yapısı var. Asırlardır aslında sirke aynı zamanda bir ilaç olarak tüketiliyor. Günümüzde tıp akademisyenleri, gıda bilimiyle uğraşan akademisyenlerin de bu konuyla ilgili çalışmaları var. Kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve antimikrobiyal etkisiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır" diye konuştu.

'SİRKE VE REÇİNE KULLANILARAK, PAPİRÜS KAĞIDININ KÜFLNMESİ ENGELLENMİŞ'

Sirkenin eski çağlarda kullanım çeşitleri ile ilgili örnekler veren Tona, şöyle konuştu:

"Geçmişte Eski Mısır'da, Mezopotomya'daki uygulamalar, birçok antik çağdaki gün yüzüne çıkmış çalışmalar var. O dönemde mesela sirke ve reçine kullanarak papürüs kağıtlarının küflenmesini engellemişler. Mumyalamada karın içi boşluğunu sirkenin buharı ile temizlemişler. Hipokrat'ın reçetelerinde yine sirkenin yeri var. Yani eskiden bugüne sirke hem bir gıda hem de bir ilaç olarak tüketilmiş. Evet, günümüzde sirkenin yerini tutacak birçok kimyasal var, ilaç var. Çünkü kimya ve ilaç sanayi çok ciddi atılımlar yapıp belki diş ağrımızı yarım saatte kesecek ilaçlar keşfetti. Bunu keşfetmiş olması sirkenin bu tarz özelliklerinin olmadığı anlamına gelmiyor." DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-12-14 09:27:19



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