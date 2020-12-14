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Obezite Covid-19’da ağır hastalık riskini artırıyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Covid-19’a güçlenmek için fazla kilolardan kurtulmak gerektiğini söyledi

İHA

Obezite Covid-19’da ağır hastalık riskini artırıyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Covid-19’a güçlenmek için fazla kilolardan kurtulmak gerektiğini söyledi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Covid19’a yakalanan obezlerde, hastalığın daha ağır seyrettiğini, yoğun bakım servislerinde yatış oranının daha yüksek olduğunu bu nedenle kilo kontrolünün pandemi sürecinde daha önemli hale geldiğini söyledi.
Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs genç, yaşlı demeden herkesi etkiliyor. Ancak virüs nedeniyle obezite kişiler daha olumsuz etkileniyor. Yurt dışında yapılan araştırmalarda korona virüsün obez kişiler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vücut kitle indeksi yükseldikçe hastalığın şiddetinin arttığını, daha fazla yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona bağlanma ihtiyacının olduğu belirtildi.
Acıbadem Adana Hastanesini Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Pandemi dönemi bizim yaşam tarzlarımızın tamamen değiştiği bir dönemdir. Daha uzun süre evde ve hareketsiz kalınıyor. Bu nedenle stres faktörleri de artmakta. Stres faktörlerinin artmasına bağlı olarak bazı iştahı artıran hormonların tetiklenmesine sebep oluyor ve insanları daha fazla şekerli, yağlı gıdalara yönlendirebiliyor. Bu gıdaları tüketme, daha çok kilo alımına yol açıyor. Oysa, hareketsizliğin arttığı ve covid19 riskinin olduğu pandemi döneminde kiloya da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Covid19 riskine karşı fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor” diye konuştu.

“Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yer verilmeli”
Sokağa çıkma kısıtlamalarında bazı bireylerin sağlıksız beslenmeyi arttırdığına da dikkat çeken Akgül, “Bazı bireylerin kilo alımını takıntı haline getirip her gün tartıldığına ya da kendisine uygun olmayan diyet metotları uygulayıp böylelikle kilo aldıkları süreci kendileri yönetmeye çalıştıklarına gözlemliyoruz. Bu da farklı bir risk faktörünün ortaya çıkmasına neden oluyor çünkü kişinin bireysel özelliklerini, kan değerlerini, kronik hastalıklara yatkın olma riskini değerlendirmeden hiçbir şekilde beslenme programlarının hazırlanması mümkün değil. Bizim isteğimiz kişiyi bireysel olarak değerlendirerek ihtiyaçlarını tespit ederek özellikle bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yer verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“C vitamini önemli”
Pandemi döneminde bitkisel kaynaklı besin tüketiminin kilo alımı kontrolünü sağladığını aktaran Gizem Akgül, daha sonra şunları söyledi:
“Bu dönemde daha önemli olan sağlıklı diyet programları ile bireyin bağışıklık sistemini güçlendirecek diyetler yapılması daha sağlıklı olduğu gibi korona virüs olma riski de azaltmakta. Kış döneminde olduğumuz için kök meyve ve sebzeler, C vitamini gibi gıdalar önemli. Bu dönemde önemsediğimiz faktörlerden bir diğeri de ikinci beynimiz olarak geçen bağırsak florası. Bu bağışıklık sistemimizin en önemli organıdır. Stres ve psikolojik anlamda mutluluk hormonu da sağlayan bağırsakları iyi beslemek için daha çok lif içeren gıdalar ve probiyotik içeriği yüksek fermente ürünlere yer verilmelidir. Bir diğer en önemli unsurlardan biride uyku düzensizliğidir. Bu bireyin kilo almasını tetikleyen nedenlerden biridir. Bunun için rezene, melisa ve papatya gibi hafif bitki çayları ile uyku düzenini sağlanabilir.”

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