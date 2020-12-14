Terör örgütüne üye olmaktan aranan kişi yakalandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Geçitli Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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