Adana'da aranan 195 kişi yakalandı, 32 ruhsatsız silah ele geçirildi

'Sizce kim bu bebek?'

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 195 şüpheli yakalandı, 32 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 5 iş yerine idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 195 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 6 kalaşnikof, ruhsatsız 13 tabanca, 10 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 10 motosiklet, 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-14 17:02:01



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