Türk siyasi tarihinde herkes değişti bu köyün muhtarı değişmedi 8 cumhurbaşkanı, 29 kez değişen başbakan, 18 Adana valisi, 8 belediye başkanı ve onlarca kaymakam ile birlikte 43 yıldır görev yapıyor Muhtar Mehmet Avcı, mahallesinin 3 kilometrelik asfalt yolu ile birkaç eksiğini tamamlayıp görevini bırakmak istiyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 300 haneli Özbaşı Mahallesi'nin 70 yaşındaki muhtarı Mehmet Avcı, 1977 yılından bu yana 9 kez seçilerek ilçenin en uzun süre görev yapan muhtarı unvanını taşıyor.

8 cumhurbaşkanı 29 kez değişen ve darbe dönemlerinde de görev yapan başbakanlar dahil 14 başbakan ile aynı sürede görev yapan, 18 Adana valisinin, ilçesinde 8 belediye başkanın değişimine tanıklık eden ve onlarca kaymakam ile çalışarak hala görevine devam eden Mehmet Avcı, Süleyman Demirel’den aldığı takdir belgesini evinin başköşesinde sergiliyor.

Muhtar Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlar buluşmasına 2 kez davet edildiğini ancak korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen programlar yüzünden katılamadığını anlattı.

Mahallesinde seçmenlerinin sevgisini kazanan Mehmet Avcı, 1977 yılında ilk seçimlere mahalledeki adayların uyuşmazlığı ile mahalle sakinleri tarafından zorla aday gösterildiğini, 43 yıldır aralıksız rakipsiz aday olarak muhtarlık görevini devam ettiriyor.

Türk siyaset tarihinde Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turhan Feyzioğlu, Bülend Ulusu, Turgut Özal, Ali Bozer, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan gibi birçok devlet büyüğü ile birlikte görev yaptığını aktaran Mehmet Avcı, 1977’den bu yana 18 Adana valisi ile birlikte çalıştığını, devlet ve vatandaş arasında köyüne hizmet getirmek için güzel diyaloglar kurduğunu aktardı.

Kozan’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Özbaşı Mahallesi'nin bir doğa harikası olduğunu kaydeden Muhtar Mehmet Avcı görevini bırakmadan önce mahallesinin 3 kilometrelik asfalt yol ile birkaç eksiğini tamamlamak istiyor. Avcı, “Yolu suyu ile uğraşarak bugüne geldim. 1977’de seçim günü anlaşmazlık oldu vatandaş sen aday ol dedi biri 5, biri 7 oy aldı ben de 120 oy alarak seçimi kazandım. Çok kaymakam, vali geldi geçti hepsi yardımcı oldu. Orman işletmesi, devlet dairesi ile çok güzel diyaloglarımız oldu. Süleyman Demirel, Turgut Özal çoğunu hatırlamıyorum ve şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hizmete devam ediyoruz. Köyümüze elektrik getirdik, yol getirdik, asfalt geldi. Kamyonlarla büz çektim. Hiçbir köyde elektrik yokken buraya elektrik geldi. Aşağı mahallelerde asfalt yokken buraya asfalt getirdim. Eşim gelen herkese güler yüzle karşıladı. Cumhurbaşkanlığına 2 kere gidecektim gidemedim. 3 kilometrelik yolum kaldı onu da yaptırabilirsem ne mutlu bana” diye konuştu.

54 yıllık evliliklerinde eşi için büyük fedakarlık ile eşinin yanında yer aldığını aktaran Hatice Avcı ise, “Yıllardır eşim mahalleye hizmet ediyor ben de güler yüzümüz misafirperverliğimiz ile çalışmaya devam ediyoruz. Çok zaman geçti zor günler de oldu. Eşim sevgisi ile hizmeti ile tüm mahalledeki vatandaşların takdirini kazandı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Zahide Kınık, 10 yıldır mahallede oturduğunu belirterek, "Muhtarımıza diyecek söz yok herkese sınırsız hizmeti var, güler yüzü ile misafirleri ağırlaması çok iyi. Biz hep arkasındayız yine muhtar adayı olsa oyumuz muhtarımıza” diye konuştu.

Muhtar Mehmet Avcı yıllar önce Orman Bakanı Arif Sezer ve Başbakan Süleyman Demirel’den aldığı takdir belgesini de evinin baş köşesinde sergiliyor.

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