Bir haftada 3 bin 12 uyuşturucu hap ele geçirildi Adana’da narkotik polisinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Adana’da narkotik polisinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, 7 Aralık13 Aralık tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Polisin yaptığı 68 operasyonda 126 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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