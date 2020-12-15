Hırsızlıktan 19 yıl hapis cezası aldı, pazarcılık yaparken yakalandı Adana’da hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası alan bir kişinin pazarcılık yaptığını belirleyen polis, şahsı kamyonetiyle pazara giderken yakaladı

'Sizce kim bu bebek?'

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Adana’da hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası alan bir kişinin pazarcılık yaptığını belirleyen polis, şahsı kamyonetiyle pazara giderken yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, ‘hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin’de pazarcılık yaptığı belirlenen Metin C.’nin, 10 Aralık günü TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunu kullanarak Adana’ya pazara geldiğini tespit eden polis, kentin girişinde önlem aldı. TAG otoyolundaki polis kontrol noktasında aracı durdurulan Metin C., gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Metin C. işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

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