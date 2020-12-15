Adana´da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da narkotik polisinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 126 kişiden 26´sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, 7-13 Aralık tarihlerinde operasyonlar düzenledi. Polis, yaptığı 68 baskında 126 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26´sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-15 10:14:18
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