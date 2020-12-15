"Adana'daki hastanelerde yoğun bakımlar dolu" iddialarına cevap İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerde yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 80, servis yatak doluluk oranının yüzde 63 olduğunu bildirdi

Adana'daki hastanelerde yoğun bakımların yüzde 100 dolduğu, boş yatak kalmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya paylaşımlarında, Adana'daki yoğun bakımların yüzde 100 dolu olduğu, hastanelerde boş hasta yatağı bulunmadığı, hastaların yatak bir yana sedye bile bulamadığı bu nedenle de hastaların hastanelerde tedavi edilmeyerek evlerine gönderildiği, hatta Adana'da insanların ölüme terk edildiği ifadelerine yer verildiği hatırlatıldı.

Şu an itibariyle, hastanelerde yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 80, servis yatak doluluk oranının yüzde 63 olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hem yoğun bakım hem de servislerimizde yeterince boş yatak kapasitemiz vardır. Hastanede tedaviye ihtiyacı olan hiçbir hastamızın, hastanede tedavi edilmesi yerine, evine gönderilmesi, hastaneye alınmaması, yoğun bakıma kabul edilmemesi söz konusu değildir. Pandemi ile mücadele sürecimizde, en büyük gücümüz olan fedakar ve kahraman sağlık personelimizle ilimizde bulunan uluslararası standartlarda esnek kullanım imkanı veren bir mimari tasarımla inşa edilen sağlık tesislerimizle ve sahip olduğumuz güçlü medikal teknolojik altyapımızla insanımıza kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunarken, ihtiyaç duyulması durumunda yatak kapasitemizi halihazır tesislerimizde yüksek düzeyde artırma potansiyeline de sahibiz. Sağlık sistemimize ve sistemimizin fedakar kahramanlarına en büyük destek ise milletimizin maskemesafetemizlik tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalması olacaktır."

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