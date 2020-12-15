Duayen iş insanı Nuri Çomu vefat etti Gıda sektörünün duayen sanayicisi Sunar Şirketler Grubu’nun kurucusu, Yüksek Ziraat Mühendisi Hacı Nuri Çomu, 85 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’de mısır ziraati ve mısır endüstrisinin gelişmesine sağladığı önemli katkılarıyla bilinen Sunar Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Hacı Nuri Çomu vefat etti.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ailesinin topraklarında çiftçilikle başlayan iş yaşamını 1974 yılında kurduğu ilk sanayi tesisiyle sürdüren Hacı Nuri Çomu (85), Sunar Mısır, Elita Gıda, Sunar Özlem, NÇS Tarım, Sunar Pazarlama ve Sunar NP’nin yer aldığı Sunar Şirketler Grubu’nun Kurucu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Toprağa, vatanına ve üretime olan sevdasıyla tanınan Hacı Nuri Çomu, hayırseverliği ve dinimize olan hizmetleriyle de biliniyordu. Çomu, başta Adana ve Osmaniye’de yaptırdığı veya yapımına önemli katkılar sağladığı; camiler, okullar, köprüler, hastaneler ve verdiği öğrenci bursları nedeniyle TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüş ve bu ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

4 çocuk babası 85 yaşındaki Hacı Nuri Çomu, Adana Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Korona virüs önlemleri dolayısıyla merhum için taziye etkinliği düzenlenmeyeceği açıklandı.

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