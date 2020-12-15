Elektrikli soba devrildi, ev kül oldu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda çıkan yangında 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan daire kullanılamaz hale gelirken bir genç kızda dumandan etkilendi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, evi ısıtmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda içeride bulunan eşyalar alev aldı. Yangını söndürmeye çalışan ev sakinleri, bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Yangından çıkan dumanlar neticesinde bir genç etkilendi.

Genç kıza sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Yangın neticesinde apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.