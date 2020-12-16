Doktor baba 1 aylık evladına dokunamamanın üzüntüsünü yaşıyor Pandemi Acil Yoğun Bakımı’nda görevli Dr. Burak Koyutürk: "Ne öpebiliyorum, ne koklayabiliyorum. Çocuğumun büyüdüğünü göremiyorum. Dokunamıyorum. Hepsi insanımıza hizmet vermek için" "Hasta yakınları bile ‘Maskeye, hijyene, mesafeye keşke’ dikkat etseydik diyor"

Korona virüs vakalarının yoğun yaşandığı iller arasında olan Adana’da Pandemi Acil Yoğun Bakımı’nda görev yapan Doktor Burak Koyutürk, 1 ay önce dünyaya gelen evladına virüs nedeniyle dokunamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Koyutürk, hastalığın riskine de dikkat çekerek, “Bu öyle bir virüs ki hastanın durumu iyiyken 12 saat sonra birden hasta kötüleşebiliyor ve kaybedebiliyoruz” dedi.

Korona virüsün görüldüğü ilk günden bu yana sağlık çalışanları büyük bir özveri ve emekle görevlerini sürdürüyor. Kimisi haftalarca evladına sarılamazken kimisi de günlerce evine gidemeyip hastanede veya devletin tahsis ettiği yurtlarda kalarak gününü geçirdi. Adana'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Seyhan Devlet Hastanesi Pandemi Acil Yoğun Bakımı’nda görevli Dr Burak Koyutürk de bu sağlık çalışanlarından biri.

1 ay önce dünyaya gelen evladı Kaya’ya virüs nedeniyle dokunamamanın üzüntüsünü yaşayan Koyutürk, eve gittiğinde evladına sarılamadan uzaktan onu seviyor. Yeri geldiği zaman da evladının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor.

Yoğun ve zor bir süreçten geçtiklerini belirten Dr Burak Koyutürk, “Yaklaşık 67 aydır pandemi servisinde çalışıyorum. Son dönemde gerçekten vakalar arttı. Son 2025 gündür Adana’da ciddi bir vaka artışı var. Bu vaka artışı nedeniyle biz zorlanıyoruz ama yine de hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Hastalık genç yaşlı ayırt etmiyor”

Genelde korona virüse yakalanmış kişilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeyenlerden oluştuğunu söyleyen Koyutürk, “35 yaşlarında da yoğun bakıma gelen hastalarım oldu. Genç insanları da bu virüs etkiliyor. Genç, yaşlı ayırt etmiyor. Benim yaşım genç, beni etkilemez diye düşünmemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koyutürk, hastalığın riskine de dikkat çekerek, “Bu öyle bir virüs ki hastanın durumu iyiyken 12 saat sonra birden hasta kötüleşebiliyor ve kaybedebiliyoruz. Son dönemde hasta yakınlarıyla iletişim halindeyken onlarda çok üzülüyor. Onların duygularını paylaşıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Onlarda bizde çok üzülüyoruz. Adana’da son dönemde gerçekten vaka sayıları arttı. Hasta yakınları bile ‘Maskeye, hijyene, mesafeye dikkat etseydik keşke’ diyorlar. Bunlar sürekli konuşuluyor” dedi.

1 aylık bebeğini görmediği içinde çok üzgün olduğunu kaydeden Burak Koyutürk, “Benim 1 aylık bebeğim var. Onu göremiyorum. Evde 1 odayı kendime ayırdım ve direkt oraya gidiyorum. Maskeli haldeyim. Ne öpebiliyorum, ne koklayabiliyorum. Çocuğumun büyüdüğünü göremiyorum. Dokunamıyorum. Hepsi insanımıza hizmet vermek için. İnsanlarımızın maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmesini istiyorum ve rica ediyorum" şeklinde konuştu.

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