Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Merdiven altı içkinin ağır sonuçları olur

Can ÇELİK-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, son aylarda ülke genelinde sahte içkiye bağlı ölüm vakalarına dikkat çekerek yılbaşı öncesi merdiven altı üretim yapan işletmelerden ürün satın alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ucuz olması nedeniyle illegal üretim yapılan yerlerden satın alınan içkinin ağır sonuçları olacağını kaydeden Yıldız, "Merdiven altı işletmelerden içki alacağınıza o gün çay için ve gününüz zehir olmasın" dedi.

Türkiye genelinde özellikle 2019 yılından bu yana sahte içkiye bağlı ölüm vakaları giderek artmasına rağmen, merdiven altı işletmeler tarafından etil alkol yerine içerik olarak metil alkolün kullanıldığı sahte içkiler fiyat olarak orijinal içkilere göre daha ucuz olduğu için bazı kişiler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Son aylarda İzmir, Mersin, İstanbul, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Muğla, Zonguldak´tan sahte içkiye bağlı ölümler yaşanırken son olarak dün gece Bursa´da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 11 kişiden 6'sının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3-4 KADEHİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Yeni yıl öncesi sahte içkiden ölümlerde artışın da olmasıyla Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulunan Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, metil alkolün belli bir miktardan sonra vücutta toksit etkisi yarattığını ve yılbaşı öncesi içki alışverişi yaparken güvenilir işletmelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, içilecek 3-4 kadeh metil alkol içerikli içkinin ölüme neden olacağını belirtti.

`60 MİLİLİTRE ÖLÜME GÖTÜRÜYOR´

Sahte içki denildiğinde akla ilk olarak metil alkolün geldiğini söyleyen Prof. Dr. Emel Yıldız, dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların içkinin satın alacağı yer, şişenin orijinalliği ve üzerinde ilgili bakanlığa ait işaretin olmasına dikkat çekti. Etil alkol adı altında metil alkol içerikli ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirten Yıldız, fiyatın düşük olmasının birinci tercih nedeni olduğunu söyledi. Metil alkolün bir litrede 30 mililitrede toksik etkisi yarattığını 60 mililitrede ise ölüme götürebileceğini kaydeden Yıldız, "Yani keyifli bir gecede 3-4 kadeh tükettiğiniz sahte içki sizi ölüme götürebilir. Etil alkolde ise toksit etkisi 400 mililitrede görülebilir. Burada metil alkolün zehirleyici özelliği ön plana çıkıyor. Vücudumuz kaldırabileceğinden fazla metil alkol aldığı zaman bunu tolere edemiyor. Bünyeye giren fazla metil alkol formik asite dönüşüyor" dedi.

KOKU YA DA GÖRÜNTÜDEN ANLAŞILMIYOR

Metil ve etil alkolün birçok yönden benzediğini ve bundan dolayı içki konusunda sahteciliğin çoğaldığını vurgulayan Yıldız, metil alkolün tek karbon etil alkolün ise çift karbondan oluştuğunu söyledi. Koku olarak her ikisinin de karakteristik alkol kokusu taşıdığını belirten Yıldız, "Bu nedenle kokudan anlaşılmıyor. Renk desek her ikisi de bildiğimiz su rengi. Bundan dolayı dikkat edilecek en önemli noktalar fiyat ve yasal işletme tercihidir. Son yıllarda bu uyarıları hep yapıyoruz. Fakat merdiven altı işletmelerden alışveriş yapan bir kişiyi uyarmak işe yaramıyor. Gidip buralardan içki alacaklarına o gece çay içsinler. Günleri zehir olmasın ve aileleri üzülmesin. Yeni yıla gireceğiz derken hayatları kararmasın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-16 11:50:02



