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Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı Polis, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Suriyeli kadınlara da broşür dağıtıp KADES’in önemini anlattı

İHA

Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı Polis, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Suriyeli kadınlara da broşür dağıtıp KADES’in önemini anlattı

Adana polisi, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Suriyeli kadınlara da broşür dağıtıp KADES uygulamasının önemini anlattı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ile Yunus ekipleri, kadına yönelik şiddetin bitmesi için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kentin birçok bölgesinde KADES programını anlatan ve uygulamayı kadınların telefonlarına yüklemesini sağlayan polisler, bu kez de Suriyeli göçmenlerin yoğunlukta olduğu Mirzaçelebi Mahallesi'nde Suriyeli kadınlara broşür dağıtıp KADES’i anlattı.
Kadına Yönelik Şiddet Bürosu, bölgede sokak sokak gezerek KADES programının nasıl kurulduğunu ve kurulduktan sonra ne gibi faydalar sağlandığını kadınlara tek tek anlattı. Kadınların, programı da telefonlarına indirip kurmaları sağlandı. Polis, program sayesinde Türkiye de son zamanlarda birçok kadının erkek şiddetinden kurtulduğunu örnekleri ile anlattı. Programı telefonlarına yüklediklerinde erkek şiddetinin yanı sıra başlarına bir bela geldiğinde programa tıklamaları halinde bulundukları adresin polis merkezine anında düştüğü ve en fazla 5 dakika içinde polisin bu adrese geldiğini bu nedenle mutlaka kadınlar tarafından bu programın yüklenmesi gerektiği anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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