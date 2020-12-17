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AHKİB Başkanı Tekin: "Yüzde 12’lik vergi yükü İngiltere pazarımızı yüzde 15-20 daraltır"

İHA

AHKİB Başkanı Tekin: "Yüzde 12’lik vergi yükü İngiltere pazarımızı yüzde 15-20 daraltır"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin sürecin 31 Aralık’ta tamamlanacağını hatırlatarak gerekli anlaşmaların yapılamaması halinde bu ülkeye yönelik Türk hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatında yüzde 12 ek gümrük vergisine maruz kalınacağını söyledi. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarı konumundaki İngiltere ile müzakeresi sürdürülen tercihli ticaret anlaşmaları ve serbest ticaret anlaşmalarının ivedilikle sonuçlandırılması isteyen Başkan Gürkan Tekin, “Yüzde 12’lik gümrük vergisi Birleşik Krallık’ta yüzde 1520 Pazar payımızda kayıplara neden olur” dedi.
Türkiye’nin 2019 yılında İngiltere’ye 1,9 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiğini, 2020 yılının OcakKasım döneminde ise sektörün Birleşik Krallık pazarında 1,7 milyar dolarlık dış satıma ulaşıldığını kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Brexit'e kadar Türkiye ile İngiltere ilişkileri AB kuralları ile bağlıydı. Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretin yüzde 98’i gümrük vergisinden muaftı. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bu durum sona erecek. Dünya Ticaret Örgütü’nün modeline göre Türkiye’nin İngiltere’ye ihraç edeceği hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 gümrük vergisi uygulanacak. Bu uygulama doğrudan maliyetlerimizin yükselmesine, fiyat artışlarına ve rekabetçiliğimizin zayıflamasına neden olacak. Ortaya çıkacak vergi yükünün Birleşik Krallık pazarında hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatımızda yüzde 1520’lik daralma getireceğini öngörüyoruz. İngiltere’nin ile ticaretimizin kesintiye uğramadan devam etmesi, 1996’dan bu yana üçüncü ülkelere karşı edindiğimiz rekabet gücümüzün korunması için tercihli ticaret anlaşmaları ve serbest ticaret anlaşmalarının imzalanması kritik önem taşıyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilere yeni normlar getirilmesine ihtiyaç var. Bu konuda hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri ve ihracatçıları olarak hükümetimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

‘Covid19 ürünleri ihracatında hibe şartının kaldırılmasını bekliyoruz’
Başkan Gürkan Tekin, Covid19 salgınına karşı aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olduğuna dikkat çekerek aşılanma sürecinin başlaması ile dünya genelinde koruyucu cerrahi maske, önlük ve tulum talebinde azalmalar başladığını söyledi. 2020 yılının 11 aylık döneminde Türkiye’nin Covid19 ürünleri ihracatının 780 milyon dolara ulaştığını kaydeden Başkan Tekin, şunları söyledi: “Maske ve koruyucu giysi ihracatı azalmakla birlikte devam etmekte. Ancak hibe zorunluluğu nedeniyle firmalarımız uluslararası pazarlarda fiyat tutturmakta zorlanıyorlar. Tekliflerimiz pahalı geldiği için maalesef pazar kaybetmeye başladık. Hükümetimizden maske ve koruyucu giysilerde hibe şartının acilen kaldırmasını bekliyoruz.”

‘11 aylık ihracatımızda Covid19 ürünlerinin payı yüzde 27,8’
AHKİB’in Covid19 salgınına karşı koyucuyu cerrahi maske, önlük ve tulum gibi ürünleri ihracatını değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, OcakKasım döneminde 366,1 milyon dolara ulaşan bölge ihracatında Covid19 salgınına karşı koyucuyu cerrahi maske, önlük ve tulum gibi ürünleri tutarının 101,9 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının pandemi koşullarına hızla uyum sağlayarak maske, önlük ve tulum üretimine odaklandığını ve dünya genelindeki talep patlamasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “11 aylık ihracatımızın yaklaşık yüzde 27,8’ini cerrahi maske, önlük ve tulum satışımız oluşturdu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak OcakKasım ayları arasında cerrahi maske, koruyucu önlük ve tulum ürünleri ihracatından ülkemize 101 milyon 950 bin dolar gelir sağladık. Bu ürün grubunda AHKİB’in ana pazarlarını Almanya, Hollanda, Çin, Avusturya, İspanya ve İtalya’nın oluşturdu” dedi.

‘Kasım ayında 24,3 milyon dolarlık ihracata imza attık’
AHKİB’in kasım ayında 24,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Tekin, Türkiye’nin kasım ayındaki 1,52 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına AHKİB olarak yüzde 2,2 oranında destek verdiklerini belirti. Kasım ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, şunları söyledi: “Yılın 11’inci ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke yüzde 17 pay 4,1 milyon dolar değer ile Almanya oldu. Bu ülkeyi yüzde 16 pay ve 3,8 milyon dolar değer ile İspanya, yüzde 11 pay ve 2,6 milyon dolar değer ile Polonya takip etti.”

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