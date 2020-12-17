Adana’da fidan serasında yangın

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'Sizce kim bu bebek?'

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Adana’da bir fidan serasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri serayı saran alevlere müdahale ediyor.

Yangın, Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi’ndeki serada çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

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