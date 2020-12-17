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Şehit Erkut Akbay’da kentsel dönüşüm başlıyor Başkan Kocaispir: “Bu Yüreğir için büyük bir adım”

İHA

Şehit Erkut Akbay’da kentsel dönüşüm başlıyor Başkan Kocaispir: “Bu Yüreğir için büyük bir adım”

Geçtiğimiz yıl Adana’da yaşanan sel felaketinden Yüreğir’de en çok etkilenen Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başlıyor. Hak sahipleri ile birebir görüşmelerin birkaç gün içerisinde başlayacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bu Yüreğir için büyük bir adım. Tıpkı Elazığ’da olduğu gibi vatandaşlarımız en kısa sürede güven ve huzurla yaşayacakları yeni konutlarına kavuşacaklar” dedi.
Adana geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşamış, Yüreğir’de selden en çok etkilenen mahallelerden biri de dere yatağına yapılan evler nedeniyle Şehit Erkut Akbay mahallesi olmuştu.
Yaşanan felaketin ardından Adana’ya gelerek Şehit Erkut Akbay Mahallesi, Sarıçam Deresi ve çevresinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm sözü verdi. Bu ziyaretinin ardından bölge 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesine göre resen kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in girişimleri ile hızlı bir şekilde projelendirme süreci başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlarla görüşülme aşamasına gelindi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) firması saha çalışmaları ve vatandaş görüşmeleri yapacak.

“Hak sahipleri ile birebir görüşülecek”
Süreç ile ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, “Mahalle sakinlerimizin heyecanla beklediği an geldi. Bu Yüreğir için, mahallemiz için büyük bir adım, bir dönüm noktası. Artık birebir görüşmeler başlıyor.
Bakanlığımızın GEDAŞ firması birkaç gün içerisinde mahallemizde ofislerini faaliyete geçirecekler. GEDAŞ firması tarafından değer tespit çalışmaları kısa süre içerisinde yapılacak ve vatandaşlarımız görüşmeye davet edilecekler.
Yapılan görüşmeler sonunda isteyen hak sahiplerine konut verilecek, konut istemeyen vatandaşlarımıza binalarının, arsalarının ve varsa müştemilatlarının bedelleri ödenecek. Aynı zamanda hak sahiplerine kentsel dönüşüm süreci tamamlanıp konutları teslim edilinceye kadar aylık kira yardımı yapılacak” şeklinde konuştu.
104 dönümlük alanda ilk etapta yaklaşık 46 dönümde hızlı bir şekilde dönüşüm yapılacağını ifade eden Başkan Kocaispir, “Elazığ depreminde devletimiz 89 ay gibi kısa bir sürede konutları tamamladı ve vatandaşlarımız hızlı bir şekilde yeni konutlarında oturmaya başladılar. Aynı şekilde Şehit Erkut Akbay mahallemizde de kentsel dönüşüm başlayacak ve iki etapta tamamlanacak.” dedi.

“Çok emek verdik, güzel bir başlangıç olacak”
Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nin bir başlangıç olduğunu, dönüşümün birçok mahalleyi etkileyeceğini dile getiren Başkan Kocaispir, “Çok emek verdik, sürekli bakanlığımızla temas halinde olduk. Bir ayağımız Ankara’da bir ayağımız burada vatandaşlarımızın memnuniyeti için yoğun çaba gösterdik. Bu dönüşüm güzel bir başlangıç olacak. Yüreğir değişmeye, dönüşüme devam edecek. Bizler de her zaman vatandaşlarımızın yanında yer alacağız. Yüreğir’imize, mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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