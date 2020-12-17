Fide üretim tesisinde yangın

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir fide üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi´ndeki bir fide üretim tesisinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik fide kasalarının tutuşmasıyla büyüyen yangına, işçilerin ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-17 12:48:00



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