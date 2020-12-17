Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Numune Gençlik takımını set vermeden geçen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı erteleme maçında deplasmanda Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Gençlik takımını da 30 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Kayseri’de oynan maçın ilk setinde rakibine bariz bir üstünlük kuran Çukurova’nın Sultanları, bu seti 2519 alarak setlerde 10 öne geçti.
Çukurova Belediyesi SK, üstünlüğünü ikinci sette de sürdürdü. İkinci seti 2520 kazanarak durumu 20’a getiren Çukurova Belediyesi SK çıktığı üçüncü seti de aynı skorla alarak maçı set vermeden kazandı.
Çukurova Belediyesi SK, Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde yine bir erteleme maçında 23 Aralık Çarşamba günü Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor’la karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.