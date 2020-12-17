Sera işçisi kadınların yangın üzüntüsü: “Ekmek teknemiz yandı” Adana’da bir seranın deposunda çıkan yangın söndürülürken, serada çalışan işçi kadınlar ekmek tekneleri yandığı için çok üzgün olduklarını söyledi

Adana’da bir seranın deposunda çıkan yangın söndürülürken, burada çalışan işçi kadınlar, ekmek tekneleri yandığı için çok üzgün olduklarını söyledi.

Yangın, Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi’ndeki serada saat 10.30 sıralarında yaşandı. Elektrik kontağından dolayı sera deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyürken çalışan işçiler seralardan hemen tahliye edildi. Bu arada haber verilen itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Depo kısmı tamamen yanarken alevler kısa sürede kontrol altına alınarak sera içindeki ve çevredeki evlere sıçramasının önüne geçildi. Depoda bulunan fidan malzemeleri ise tamamen yandı.

Tüm bunlar yaşanırken sera işçisi kadınlar ise olan biteni üzülerek izledi. Bir sera işçisi kadın, sabahleyin her zamanki gibi çalışmaya geldiklerini, bir süre sonra birden alev çıktığını, kendilerinin dışarı çıktığını ekmek teknelerinin yandığını belirterek, “Bu duruma çok üzüldük. Şimdi ise burada itfaiye ekiplerinin çalışmasını izliyoruz. Çok üzgünüz çünkü burası bizim ekmek teknemiz” dedi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

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