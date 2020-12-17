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Adana Ticaret Odası Başkanı Meneşve: "Yerel işletmelerimize sahip çıkalım”

İHA

Adana Ticaret Odası Başkanı Meneşve: "Yerel işletmelerimize sahip çıkalım”

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, son dönemde yerel işletmelerin pandemiden dolayı zor durumda olduğunu ve yerel işletmelerin vatandaşlar tarafından alışveriş yapılarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe yaptığı açıklamada, ''Bildiğiniz üzere tüm dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz. Bu dönemde en çok etkilenen işletmelerin küçük ve orta ölçekli yerel işletmeler olduğu aşikardır. Üyelerimiz günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kalmış, çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekmişlerdir. Adana iş dünyasının temsilcilerinden olan Ticaret Odası olarak, bizlerin öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla üretim ve ticari anlamda faaliyet gösteren üyelerimize Nefes Kredisi, Kısa Çalışma Ödenekleri ve hükümetimiz tarafından diğer bir takım destekler verildi. Adana Ticaret Odası tarafından verilen Nefes Kredisinde, Odamızın kaynaklarını kredi olarak kullandırdık. Üyelerimiz bir nebze olsun nefes aldı ama, bu destekler yeterli değil. Özellikle hizmet sektörlerimiz hafta içi saat 21.00'den hafta sonu tüm gün olan sokağa çıkma yasağından dolayı iş yapamaz hale gelmiştir. Verilen desteklerle beraber en büyük destekçilerinin bizler olması gerekmektedir. Bu günlerde Adana'mızdaki yerel işletmelerimizden alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntıların önüne birlikte geçelim" dedi.
ATO Başkanı Menevşe açıklamasının devamında, "Bu çağrım Odamıza kayıtlı 46 meslek grubumuz adınadır. Adanalı vatandaşlarımız bugüne kadar hem devletine hem de şehrine her daim desteğini vermiştir. Tüccarımıza yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak, yerel ekonomiye de o kadar destek vermiş olacağız. Kapanan her kepenk ve duran her makinenin ekonomiye darbe olduğunu vurgulamalıyım. Unutmayalım ki, hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her kepenk, duran her makine, azalan vergi, artan işsizlik ve ekonomi çarklarımıza en büyük zarardır. Birbirimize omuz vererek, pandeminin neden olduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Bu zorlu süreci, devlet, halk ve özel sektör el ele, hep birlikte dayanışma içinde en az kayıpla geçirebilmek için yerel ölçekte birbirimize, işletmelerimize ve üreticilerimize sahip çıkalım. İşletmelerimizin zor günlerden geçtikleri, ayakta durmaya çalıştıkları bu süreçte onlara bir nefes olalım. Onların kapılarını hep açık tutabilmek için alışverişlerimizi yerel işletmelerimizden ve üreticilerimizden yapalım " ifadelerini kullandı.

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