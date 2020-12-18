Korona virüsü atlatanlar adaklık koyun kestiriyor Besici Zafer Oğuz, günde ortalama 7-8 kişinin adaklık koyun aldığını, satışların koronayı yenenlerin sayesinde arttığını belirtti

Korona virüs vakalarının yoğun yaşandığı iller arasında bulunan Adana’da hastalığı atlatan çoğu vatandaş adaklık koyun kestiriyor. Kentte uzun yıllardır besicilik yapan Zafer Oğuz, “Günde ortalama 78 kişi geliyor. Satışlar onların sayesinde arttı. Önceden trafik kazası geçirdiğini söyleyenler gelip adak kestiriyordu ama şimdi korona virüsü atlatıp gelenler mevcut” dedi.

Adana’da korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hastalığa yakalanıp atlatan vatandaşlar ise adaklık koyun kestirmeye başladı. Bu da uzun zamandır iş yapmayan koyun satıcılarının işlerini olumlu etkiledi. Kentteki çoğu esnaf ise bu durum nedeniyle işlerinden memnun.



“Eskiden bu kadar talep yoktu”

Bu esnaftan bir tanesi de uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz. Son 1 ayda neredeyse her gün 78 kişinin gelip adaklık koyun kestirdiğini söyleyen Oğuz, “Vakalar arttıktan sonra, yoğun bakımdan çıkan hastalar sürekli koyun kestiriyor. Eskiden bu kadar talep yoktu ama bu dönemde talepler bayağı bir arttı. Korona virüsü atlatmış kişiler kesim yaptırıyor. Satışlar onların sayesinde arttı. Önceden trafik kazası geçirdiğini söyleyenler gelip adak kestiriyordu şimdi ama korona virüsü atlatıp gelenler mevcut. Günde ortalama 78 kişi geliyor. Biz de koyunu kesip, parçalayıp kendilerine teslim ediyoruz” diye konuştu.

Fiyatların 550 liradan başladığını belirten Zafer Oğuz, “Korona hastaları satışları bayağı arttırdı. Rabbim herkese acil şifalar versin ama onlar sayesinde de bayağı işler arttı. Fiyatlar da 550 liradan başlıyor bin 700 liraya kadar çıkıyor” dedi.



“Ağır bir hastalık geçirdim”

Korona virüsü atlatıp adaklık kestirmeye gelen Emirhan Şimşek (20) isimli vatandaş, “Hastalığı 34 gün önce atlattım. Ağır bir hastalık geçirdim. Hastayken adak adamayı düşündüm bugün de geldim kestireceğim. Herkesi sosyal mesafe ve maske konusunda uyarmak isterim. Hafife alınacak bir hastalık değil. Hastalığı ağır atlattım ve etkisi bayağı oldu bana. Hastalığım bayağı ağırlaştığında adak adamıştım bugün de inşallah kesilecek” ifadelerini kullandı.

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