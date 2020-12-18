Polisten öğrencilere `çevrim içi´ uyarı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencileri, internet ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı internet üzerinden görüntülü konuşma programıyla uyardı.

Koronavirüs salgınından önce okulları gezerek öğrencilere internet ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı uyarılarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu uyarı çalışmasını internete taşıdı. Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında Şehit 1´inci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Konferans Salonu´nda, internet üzerinden öğrencilerle bir araya gelen polis, `Dijital Güvenlik´ adını verdiği proje kapsamında öğrencilere uyarılarda bulundu. Önce Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru, öğrencileri, zararlı alışkanlıklar konusunda uyardı. Ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nden bir polis memuru, öğrencilere internette zararlı olabilecek unsurları ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Uzaktan eğitimle birlikte, çocuk ve gençlerin internette geçirdikleri sürenin uzadığını anlatan polis memuru, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlara çok dikkat edilmesi gerektiğini, 'siber zorbalık' yapılmaması gerektiğini söyledi. Polis memuru ayrıca, internet üzerinden suç işlemenin yanı sıra dolandırılmamak için de özellikle yine sosyal medyadan özel bilgilerin tamamının paylaşılmaması, çok büyük indirim yapan internet sitelerinin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği uyarılarında bulundu.

Polisin uyarılarını dinleyen bir öğrenci ise internet üzerindeki tehlikeler konusunda bilmediği birçok konuyu öğrendiğini, interneti bundan sonra daha dikkatli kullanacağını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-18 10:24:27



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