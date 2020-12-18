8 kilometre takip edip, kamyonetten 21 bin lirayı çaldılar

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da namaz kılmak için camiye giren Mehmet Oktay´ın (56), kamyonetinin torpidosuna koyduğu 21 bin lirayı çalan Gökhan K. (22) ile Kadir A. (21), polis ekiplerince yakalandı. Oktay´ın aracını, kiralık otomobille yaklaşık 8 kilometre takip ettiği belirlenen şüphelilerden Gökhan K. tutuklandı, Kadir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 10 Aralık günü saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi´nde meydana geldi. Nakliyeci Mehmet Oktay, D-400 karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi´ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin TL para çekti. Parayı da kamyonetinin torpidosuna koydu. Oktay, namaz kılmak için aracını park edip Yunus Uğur Camii´ne girdi. Namazını kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.
8 KİLOMETRELİK TAKİP KAMERADA
Mehmet Oktay'ın ihbarı üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, Oktay´ın aracını yaklaşık 8 kilometre boyunca takip ettiklerini, namaz kılmak için camiye girdiği sırada da aracın camlarını kırarak torpido gözündeki 21 bin TL´yi alıp kaçtıklarını belirledi. Takipte kullanılan kiralık aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin, Gökhan K. ile Kadir A. olduğunu saptadı. Gökhan K. Emek Mahallesi'nde, Kadir A. ise Gülbahçesi Mahallesi´nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Oktay´a ait olduğu belirlenen 3 bin 275 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan K. tutuklanırken, Kadir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-12-18 10:34:37
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