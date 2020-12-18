Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü



Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'da artış gösteren koronavirüs vaka sayılarının alınan tedbirlerin etkisiyle yüzde 20 oranında düştüğü açıklandı. Sokağa çıkanların da genel olarak koronavirüs kurallarına uyduğu görüldü.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artış gösteren vaka sayılarının Adana'da yüzde 20 oranında düştüğünü belirtti. Bakan Koca, açıklamasında, "Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Filyasyon ekip sayısı 515'e çıktı" ifadelerine yer verdi.

Denetimlerin de sıklaştığı Adana'da, son zamanlarda Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarı'nda sokağa çıkanların sayısı azalırken maske ve mesafe kuralına da uyulduğu görüldü.

Zerrin Kağıt, çift maske taktığını hatırlatarak komşu ziyaretlerinin daha da azaltılmasının düşüşe katkı sağlayacağını iddia etti.

Victoria İslanova, son zamanlarda iş dönüşlerinde artık daha az kalabalık gördüğünü ve insanların bilinçlendikçe hastalığı yeneceğini söyledi.

Serbay Bozlak ise artan ölümlerin yarattığı tedirginlik nedeniyle önlemlerin ciddiye alındığını ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-12-18 15:02:43



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