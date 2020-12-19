Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 23 kişi hakkında yakalama kararı (1)

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ADANA,(DHA) ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA,(DHA)

2020-12-19 07:44:26



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