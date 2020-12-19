Rüşvet operasyonu zanlıları sağlık kontrolüne getiriliyor

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Belediyesi’ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılar. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na getirilmeye başlandı.

Adana’da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesi’ne baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP’li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin belediye binasında da araması sürerken gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na getirilmeye başlandı.

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