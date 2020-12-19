Haraç isteyip esnafı yaralayan zanlı tutuklandı Adana’da bir esnafın iş yerine gelerek haraç isteyip tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Susam Sokağı mülteci çocuklara yardım için iki Arakanlı kukla yaptı

Adana’da haraç istediği esnafı tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Olay, 22 Ekim’de akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’ndeki Barış Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki esnafa gelen 2 kişi, Cemil Yenigün’ü haraç vermesi için tehdit etti. Zanlılar, haraç vermeyen Yenigün'ü bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı esnafı ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların kimliklerini ve adresleri tespit edildi. Polis, Kasım ayında Mete Hüseyin Y.’yi, gözaltına aldı. Zanlı Mete Hüseyin Y. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmasını sürdüren polis, Mehmet Y. isimli zanlıyı da geçtiğimiz hafta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki zanlı da suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.