Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (2) - Yeniden



Gökhan KESKİNCİCan ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında mazbatası iptal edilen CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile belediye personeli ve müteahhitlerin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mart ayında iptal edilen eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında çıkartılan gözaltı kararı üzerine, belediye ile birlikte gözaltına alınacak bazı isimlerin evleri ile belediye binasında arama yapıldı.

AYDAR, GÖZALTINA ALINDI

CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte aralarında müteahhit ve belediye personelinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kadir Aydar, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA,(DHA)

2020-12-19 11:02:08



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