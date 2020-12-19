Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı

Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi, kuyuya düşerek, toprak altında kaldı.
Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, su kuyusu açma çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi kuyuya düştü. Kuyunun üzerine ise toprak yığını geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2020-12-19 17:19:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.