Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı

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Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi, kuyuya düşerek, toprak altında kaldı.

Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, su kuyusu açma çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi kuyuya düştü. Kuyunun üzerine ise toprak yığını geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2020-12-19 17:19:04



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