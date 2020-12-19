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'İyi ki senin kızın oldum'

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Adana Sarıçam'da kuyunun çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor. DHA-Flaş Haber Türkiye-Adana

2020-12-19 19:06:57



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