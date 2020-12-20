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Polis evinde ölü bulundu Adana’da polis memurunun eşine mesaj attıktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor

İHA

Polis evinde ölü bulundu Adana’da polis memurunun eşine mesaj attıktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor

Adana’da bir polis memuru evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Murat A. sabah saatlerinde İstanbul’da yaşayan eşine “seni çok yalnız bıraktım, ben evdeyim anahtarı da doğalgaz sayacının üzerine bırakıyorum, yalnız sen gel” yazılı mesaj attı. Bunun üzerine eşi de İstanbul’da olduğu için yakın bir arkadaşına bu mesajı atıp evi kontrol etmelerini istedi. Arkadaşı eve gidip doğalgaz sayacının üzerindeki anahtarı alıp içeri girdiğinde polisi kanlar içinde buldu. Hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin karnından ateşli silahla vurularak öldüğünü tespit etti.
Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis yaptığı ilk çalışmada meslektaşlarının intihar etmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Polis memurunun kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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