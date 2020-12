Ceyhanlı iş insanından bağış yapmayınca iş yerinin sundurmasının yıkıldığı iddiası

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) ADANA´nın Ceyhan ilçesinde müteahhitlik yapan Yusuf Doğan (34), 2019 yılında oto galeri işletmesi açarken dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve şu anki başkan olan Hülya Erdem tarafından Ceyhanspor'a bağış adı altında para vermeye zorlandığını, istenilen miktarı vermediği için de ruhsatlı iş yerinin sundurmasının usulsüz bir şekilde yıkıldığını iddia etti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı. Operasyonda CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut başkan yardımcısı Cemal Gürsel İlçi, İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevkat Açan, Halil Katıtaş, Mehmet Veysel Beştaş, CHP'li Meclis Üyesi Umut Topal, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve müteahhitler Murat İnanır ile Metin D.'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

'MADDİ-MANEVİ DAVA DA AÇACAĞIM'

Olayla ilgili soruşturma devam ederken geçmişte Ceyhan Belediyesi ile sorun yaşayıp mağdur olduğunu söyleyen iş insanları da ortaya çıktı. Ceyhan´da müteahhitlik yapan Yusuf Doğan, ilçede araba alıp satacağı yeni bir iş yeri açtığını ve bu süreçte iş yeri açma ruhsatı, elektrik-su aboneliği gibi gerekli belgelerini de tamamladığını kaydetti. Her şeyin sorunsuz ilerlediği bu süreçte kendisine belediyeden `Ceyhanspor´a 5-10 bin lira bağış yapacaksın´ baskısı yapılmaya başlandığını iddia eden Doğan, "O dönem şimdiki Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye başkan yardımcısıydı. Aynı zamanda Ceyhanspor Kulübü'nün de başkanlığını yürütüyordu. Beni bir gün telefonla aradı. Kulube bağış adı altında 5-10 bin lira arası bir para istedi. Bin 500 lira verebildim. Geri kalanını daha sonra vereceğimi söyledim ama veremedim. Bunun üzerine iş yerime önündeki sundurmadan dolayı ceza kesildi. Cezaya itiraz ettim. İtirazım üzerine Hülya Erdem bana `Sen istediğimiz rakamı bize vermedin. Ben bu cezayı iptal edebilirdim ama etmiyorum ´dedi. Sonrasında zabıtalar tarafından iş yerim birkaç kez mühürlendi. İtiraz ettim. Mahkemeye verdim. Belediyeye davet ettiler, gitmedim. Sonunda ekipler gelip iş yerimin önündeki sundurmayı usulsüz bir şekilde yıktı. Bu işin sonunda davayı kazanacağıma inanıyorum. Buna ek olarak da maddi-manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.

`PARAYI VERMEZSEN ÖNÜNE TAŞ KOYARLAR´

Kendisinden bağış adı altında para talep edildiği süreçte Ceyhan´daki başka bir müttehittin yanına geldiğini ve kendisini para vermesi konusunda uyardığını iddia eden Doğan, şöyle dedi:

"Elindeki makbuzu gösterdi. 15 bin lira ödemiş. Bu arkadaş zaten belediyeden çeşitli işler almak için uğraşan biriydi. Bana `biz konuştuk, herkese bir miktar yazdık. Sana da düşen bu kadar. Bunu vermezsen işlerin yürümez, önüne taş koyarlar´ gibi şeyler söyledi. Daha sonra duydum ki iş yerimin sundurması yıkılınca `iyi oldu, ben onu uyarmıştım´ demiş. Kendisinin işleri ise gayet güzel yürüdü."

DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI

2020-12-20 16:14:44



