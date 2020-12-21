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Uyuşturucu tacirlerine film gibi baskın Polis kelepçeleyip gözaltına aldığı 3 kişiye maske taktı Adana’da uyuşturucu taşıdıkları öne sürülen ve polisi görünce kaçan 4 kişi, kovalamaca sonrası yakalandı Hurda araçta gizlenmiş 587 gram esrar, 2 pompalı tüfek ele geçirildi Polisin maske taktığı zanlılar asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını, silahlarla da Adana Demirspor taraftarı olduklarını ve maç zamanı ateş ettiklerini söyledi

İHA

Adana'da uyuşturucu taşıdıkları öne sürülen ve polisi görünce kaçan 4 kişi, kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta gizlenmiş 587 gram esrar, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine film gibi baskın Polis kelepçeleyip gözaltına aldığı 3 kişiye maske taktı Adana’da uyuşturucu taşıdıkları öne sürülen ve polisi görünce kaçan 4 kişi, kovalamaca sonrası yakalandı Hurda araçta gizlenmiş 587 gram esrar, 2 pompalı tüfek ele geçirildi Polisin maske taktığı zanlılar asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını, silahlarla da Adana Demirspor taraftarı olduklarını ve maç zamanı ateş ettiklerini söyledi

Adana’da uyuşturucu taşıdıkları öne sürülen ve polisi görünce kaçan 4 kişi, kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta gizlenmiş 587 gram esrar, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Denizli Mahallesi'nde 4 zanlının uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine mahalleye gelen polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada polisi gören 4 şahıs kaçmaya başladı. Zanlılar polisten kurtulmak için bir evin damına çıktı. Polis de zanlıların arkasından çıktı. Polise yakalanacağını anlayan zanlılar polise silah doğrulttu. Polis silahı görünce havaya ateş etti. Zanlılar silahları bırakıp damdan atlayıp kaçmaya çalıştı. İsimlerinin Hünkar A. (20), Kutbettin B. (20), Çağlayan G. (20) olduğu öğrenilen 3 zanlı bir evin avlusunda, Mustafa Ç. (38) isimli zanlı ise bir evin damında yakalandı.
Zanlıları kelepçe takıp yere yatıran polis, 3 zanlıya maske taktı.
Polis daha sonra da çevrede silah ve esrarı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada damda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramalarda hurda bir kamyonetin far kısmında ise poşet içinde 587 gram esrar bulundu. Polis esrar ve pompalı tüfeklere el koydu. Tabanca ise bulunamadı.
Zanlılar esrardan haberleri olmadığını, pompalı tüfeklerin kendilerine ait olduğunu yanlarında tabanca da olmadığını öne sürdü. Zanlılar polisten asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını söyleyip, “Adana Demirspor taraftarıyız maç olduğu zaman tüfekle ateş ediyoruz” diyerek kendilerini savundu. Damda yakalanan Mustafa Ç. ise 3 kişinin kendisini çay içmeye çağırdığını, damda çay içtiğini, uyuşturucu ya da tabanca bulundurmadığını belirterek, “Bir çay içemeye geldik başımıza gelenlere bak” diyerek tepki gösterdi.
Zanlılar daha sonra polis araçlarına bindirilerek sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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