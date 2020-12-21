Doktor çift, 40 günlük bebeklerini uzaktan seviyor



Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da Pandemi Acil Yoğun Bakımı'nda görevli Dr. Burak Koyutürk, koronavirüs salgını nedeniyle 40 günlük bebeği Kaya´yı uzaktan seviyor. Kendisi gibi doktor olan eşi Gökçen Doğangüneş Koyutürk´de hamilelik ile doğum sürecinin pandemiye denk gelmesi nedeniyle anne ve baba olarak bebeklerini birlikte öpüp koklayamadıklarını söyledi.

Adana´da 2 yıl önce evlenen doktor çiftin, hamilelik ile doğum heyecanı koronavirüs salgınına denk geldi. Seyhan Devlet Hastanesi Pandemi Acil Yoğun Bakımı'nda görevli Dr. Burak Koyutürk ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Gökçen Doğangüneş Koyutürk çiftinin 40 gün önce `Kaya´ adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Kendisi gibi doktor olan eşinin hamilelik süreci pandemi dönemine rastlayınca evleri ayırmak durumunda kaldıklarını belirten Dr. Burak, "Doğuma girmedim. Bebeğimizi korumak için öpüp koklamadan ve sarılmadan uzaktan gözlerimle seviyorum" diyor. Doğrudan pandemiyle mücadele bölümünde görev yapan Dr. Burak Koyutürk, bir an önce normal yaşama dönülmesi için herkesin, kurallara uyması gerektiğini dile getiriyor.

'YALNIZ İKİ KEZ KUCAKLAYABİLDİM'

Bebeğini, dünyaya geldiği 40 gün içinde sürüntü testlerinin negatif çıkmasından dolayı sadece iki kez kucaklayabildiğini anlatan Dr. Burak Koyutürk, "Eşim hamile kaldığında henüz koronavirüs yoktu. Koronavirüs vakaları artınca ben de doğrudan Pandemi Acil Yoğun Bakım ünitesinde çalışınca ilk işimiz evlerimizi ayırmak oldu. Gebelik süreci, böyle devam etti. Çocuğum doğunca evleri birleştirdik. Fakat onlardan uzakta ayrı bir odada kalıyorum. Evin içinde maske kullanıyorum. Aramıza mutlaka belli bir mesafe koyuyorum. Bebeğimiz çok küçük. Canımın bir parçası. Oğlumu yalnızca iki kez kucaklayabildim. Onun haricinde günlerdir kucaklayamıyorum, koklayamıyorum, sevemiyorum, öpemiyorum. Sadece uzaktan bakabiliyorum. Aramızda hep bir-iki metrelik mesafe var. Çok zor bir durum. Bu süreci daha iyi geçirebilmemiz adına özellikle maske, mesafe ve el hijyenine herkesin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

'DOĞUMUMDA EŞİM BULUNAMADI'

Doğum izni kullanan Dr. Gökçen Doğangüneş Koyutürk ise herkes için zor bir dönem olduğunu belirterek, kendisi gibi doktor olan eşinin bebeklerini sadece iki sefer öpebildiğini söyledi. Pandemi döneminde hamile kalmasını ve bebeğini dünyaya getirmesi sırasında aile olarak yaşadıklarını aktaran Koyutürk, "Mart ayından itibaren hayatımızda değişiklik yaptık. Hamileliğim, riskli bir dönemde oldu. Bu nedenle son 3 ay ayrı yaşadık. Doğumum sırasında eşim yanıma giremedi, o özel anları paylaşamadık. Daha sonra yoğun bakımda çalışması nedeniyle Kaya'ya hiç temas edemedi. Şu anda aynı evde, ayrı odalarda ve sürekli maskeli olarak yanımızda kalıyor. Şeffaf bir camımız var. Bazen camın arkasından izlediği oluyor. Hepimiz için zor bir dönem. Ben bebeğimi, buruk öpüyorum. Çünkü babası görüyor. Hekim olduğumuz için bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Herkesin bu dönemde dikkatli olması önemli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-12-21 14:33:52



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