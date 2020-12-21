CHP Adana İl Başkanlığı: İl örgütümüz ve avukatlarımız konuyu yakından takip etmektedir 



ADANA, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı'nca, Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi'nin de aralarında bulunduğu 23 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı bulunmaktadır. Gizlilik kararı nedeniyle dosyanın içeriği, iddiaya konu belgeler ve varsa delillere ulaşma konusunda il örgütümüz ve parti avukatlarımız konuyu yakından takip etmektedir" denildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi'nin de aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı. Oparasyonda CHP'li Kadir Aydar, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ile İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir'in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

'İL ÖRGÜTÜMÜZ VE PARTİ AVUKATLARIMIZ TAKİP EDİYOR'

Soruşturmayı hukuki ve siyasi açıdan değerlendirmek üzere CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana milletvekilleri, il yöneticileri ve parti avukatları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası CHP Adana İl Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Söz konusu soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı bulunmaktadır. Gizlilik kararı nedeniyle dosyanın içeriği, iddiaya konu belgeler ve varsa delillere ulaşma konusunda il örgütümüz ve parti avukatlarımız konuyu yakından takip etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanların ifadeleri alınmaya başlanmış, ifadesi alınanlardan bazıları serbest bırakılmıştır. Hukuki süreç anlamında ifadelerin yarına kadar tamamlanması beklenmektedir. Genel merkezimiz, il örgütümüz, milletvekillerimiz ve parti avukatlarımız bu süreci sükunetle ve yakından takip etmektedir. Ancak 'soruşturmanın gizliliği' ilkesi gereğince; adli makamları etki aklında bırakmamak, şüphelilerin korunması gereken haklarına zarar vermemek için kişisel ve dosyanın içeriğine dair detaylı bir açıklama yapılmamıştır. Konuyla ilgili gerekli ve detaylı açıklama hukuki süreç içerisinde ifadeler tamamlandıktan sonra il başkanlığımız tarafından yapılacaktır. Her zaman olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğüne ve gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkacağına olan inancımızı koruyor, gerçeklerin ortaya çıkması için her türlü çabayı da titizlikle sürdürüyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2020-12-21 16:21:16



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