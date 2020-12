Risk haritası kırmızı olan Adana'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayılarının kısa süre önce büyük artış gösterdiği Adana´da, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasının ardından koronavirüs risk haritasında `risksiz´ bölgeleri simgeleyen yeşil renkte artışlar gözlendi.

Yaklaşık iki hafta önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın vaka sayılarının hızla arttığı kentlerden biri olarak açıkladığı Adana´da, özellikle hastanelerde yoğunluklar yaşanırken, valilik de tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı´nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen `yüksek riski´ simgeleyen kırmızı rengine bürünürken kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak kaldı. Türkiye genelinde belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların ardından ise kentteki risksiz bölgelerde artışlar oldu. HES mobil uygulamasındaki koronavirüs risk haritasında kırmızı rengin yoğun olduğu bölgelerde kısmen de olsa yeşil rengin arttığı görüldü.

İnsanların vaka sayılarının artmasının ardından bir süre korktuklarını ama son günlerde yeniden rehavete kapıldıklarını söyleyen Aysel İdiş, kentte genel anlamda kurallara uyulmadığını, maske takan birçok kişinin burunlarının altına takarak gezdiğini söyledi. Cenaze, düğün gibi kalabalık ortamların hala sıkça yaşandığını belirten İdiş, "Arkadaşımın ailesinden biri koronavirüsten öldü. Adam gömülmeden önce öperek vedalaşmışlar. Sonra hepsi koronavirüse yakalandı. Yani gerçekten fıkra gibi. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

`KISITLAMANIN İŞE YARAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM´

Adana´da bazı bölgelerde kurallara uyulurken bazı bölgelerde ise salgın yokmuş gibi davranıldığını vurgulayan Nisa Fil ise özellikle Çakmak Caddesi, Küçük Saat gibi yerlerde maske takanı bulmanın zor olduğunu söyledi. İlk etapta en son alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının işe yaramayacağını düşündüğünü daha sonra bu konuda yanıldığını anladığını kaydeden Fil, "Kendi kendime `bu kadar küçük bir kısıtlamayla ne olabilir ki?´ diyordum. Ama sonrasında insanların bu kararlara uyduğunu ve haritanın yeşile döndüğünü görünce işe yaradığını anladım. Bu durum umudumu arttırdı. Benim istediğim tek bir şey var. Bireysel olarak tedbir alınırsa, insanlar işi olmadıkça dışarı çıkmazsa, gezmek için bir yerlere gitmezse, bu haritayı çok daha yeşil görebiliriz" dedi.

Koronavirüs risk haritasının yeşile dönmesinin kendisini umutlandırmadığını belirten Zelay Zeytun ise insanların yeşil rengi gördüğü anda her şeyin bittiğini düşünüp yeniden sokaklara koşacağını düşündüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-22 09:32:17



