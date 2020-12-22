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Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı Kaput açma telindeki kablolardan çıkan yangınlar otomotiv mühendisini mağdur etti Otomotiv Mühendisi Yunus Müjde, zararının karşılanmasını istedi Müjde: "Firma hatayı kabul etmedi, ben o telin orijinal parça olduğunu kanıtlayınca 170 bin liralık otomobilime 130 bin lira teklif etti"

İHA

Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı Kaput açma telindeki kablolardan çıkan yangınlar otomotiv mühendisini mağdur etti Otomotiv Mühendisi Yunus Müjde, zararının karşılanmasını istedi Müjde: "Firma hatayı kabul etmedi, ben o telin orijinal parça olduğunu kanıtlayınca 170 bin liralık otomobilime 130 bin lira teklif etti"

Adana’da sıfır aldığı otomobili evinin önünde kendiliğinden yanan otomotiv mühendisi zararının tazmin edilmesini istiyor. Kaput açma telinden yangının çıktığını söyleyen mühendis Yunus Müjde, 2016 yılında yine aynı markadan aldığı sıfır aracın yandığını söyleyerek, “İlk başta firma hatayı kabul etmedi ancak ben o telin aracın orijinal parçası olduğunu kanıtlayınca 170 bin liralık otomobilime 130 bin lira teklif ettiler. Ben sıfır bile değil, kendi aracımın aynı yıl ve modelinden istiyorum” dedi.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde oturan Otomotiv Mühendisi Yunus Müjde, 2013 yılında Hyundai marka 01 CKE 60 plakalı 0 kilometre bir otomobil satın aldı. İddiaya göre, Müjde’nin otomobili 2016 yılında elektrik aksamından çıkan bir yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Ancak kaskosu olan aracı için Müjde yangının çok üzerinde durmadı ve parasını alıp yine aynı marka 01 ANY 38 plakalı sıfır otomobil aldı.
Bu aldığı otomobil ise geçen 7 Ağustos tarihinde gece 01.00 sıralarında park halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından kaskosu olmayan ve ekstra hiçbir aksesuar takmadığı aracı için firmayla görüşen Müjde, firmadan zararının ödenmesini talep etti. Firma aracı bilirkişinin incelemesine gönderdi ve bilirkişi ön kaput açma telindeki 3 kablodan yangının çıktığını tespit edip o telin de araca sonradan takılmış olduğunu belirtti.
Bunun üzerine Otomotiv Mühendisi Yunus Müjde, aynı marka ve model bayideki diğer araçları da inceleyip fotoğraf çekerek o teldeki kabloların orijinal olduğunu belirledi. Firma yetkilileriyle görüşen Yunus Müjde, 170 bin lira değerindeki aracına teklif edilen 130 bin liralık tazminatı kabul etmedi. Firmayla mahkemelik olan genç adam şimdi bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

“130 bin lira teklif ettiler”
Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Yunus Müjde, “2 kere aynı marka, aynı model araç aldım. 2’si de 34 yıl sonra kendi kendine yandı. İlk araç yandığında kaskomuz vardı paramızı aldık, olayın çok üstüne gitmedik. İkincisinde de itfaiye raporlarında belirtildiği gibi aracımız kendi kendine yandı. Bayiye gidip olayı anlattım, daha sonra bilirkişi raporu tutuldu. Bilirkişi raporunda ise ön kaput açma telinin yanından geçen 3 kablodan yangının çıktığı belirtildi. Bu kablolar aracın kendine ait değil dendi ancak biz gidip yerinde teşhis ettiğimizde bu kabloların aracın kendi kablosu olduğunu gördük. Orijinal parçası bu. Ben firmayı geri arayıp durumu anlattığımda ise bana 130 bin lira vermeyi teklif ettiler. Kabul etmeyince de işte şu an mahkemelik olduk” diye konuştu.

“Mühendis kendi yaptığı araçtaki parçayı bilmez mi”
Zararının tazmin edilmesini isteyen Müjde, daha sonra şunları söyledi:
“Ben zararımın tazmin edilmesini istiyorum. Sıfır araç bile istemiyorum. Sadece aynı model, aynı paket bir araç istiyorum. Aracın şu anda değeri 170 bin lirayken bana 130 bin lira teklif ettiler. Ben de doğal olarak kabul etmedim. Benim 2 kere aracım yandı evimin önünde. Ben de otomotiv mühendisiyim. Kendim makineler yapıyorum. Bizde daha önce bir yangın çıkmadı. Bizim üretim bandımız tabi daha kısıtlı ama yangın çıksa kabul ederdik. Başından sonuna kadar hangi parçanın kime ait olduğunu biliyoruz. Fakat firma bu parça benim değil diyor. Ben değil de bilmeyen bir vatandaş onu teşhis edemezdi. Ben gittim, baktım ve gördüm. Firma bunu zaten biliyordu. Mühendis kendi yaptığı araçtaki parçayı bilmez mi? Hatalarını kabul edince de 130 bin lira teklif ettiler. Kabul etmeme durumunda mahkemeye gidilip 3 yıl sonra parayı alabileceğimizi ve bir işimize yaramayacağını söylediler. Onlar da bu sistemdeki bozukluğun farkındalar. İsimlerini kötülememeye değil de para ceplerinde kalsına oynuyorlar.”
Otomobili çoğunlukla eşinin kullandığını, onun da hamile olduğunu belirten Müjde, “Benim eşim hamile. Hamile eşim arabayı sürerken yangının çıktığını düşünsenize. Neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum” dedi.

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