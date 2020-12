Adana´da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çalışmaların başladığını ve yakında projenin işler hale geleceğini belirterek, "Projedeki amaç, dramatik bir şekilde yakınını kaybetmiş bireyin en az hasarla yas sürecini atlatmasını sağlamaktır. Örneğin, koronavirüs salgını sürecinde yakınını kaybeden vatandaşlarımızın psikososyal açıdan destekçisi olacağız" dedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı'na kabul edilen 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' için çalışmalar başladı. Proje ile kentte her türlü travmatik olay sonucu yaşanan kayıpların ardından yeniden yapılanmaya çalışan aile bireylerine bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için profesyonel psikolojik destek sağlanacak. İlk olarak Adana´da hayata geçirilecek projenin ileriki zamanda ülke genelinde de uygulamaya konulması bekleniyor.

`YAS VE MATEM SÜRECİ İNSAN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ´

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, bakanlık olarak özellikle deprem, salgın, sel, trafik kazası gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş ya da şehit yakını olan vatandaşların her daim yanında olduklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeyle bu acıları yaşamış kişilere psikososyal ve rehabilitasyon alanlarında destek sağlanacağını söyledi. Bu gibi dramatik süreçlerde yakının kaybeden kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceğinin insanın psikolojik sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Özer, "Bundan dolayı Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi'ni başlattık. İlk olarak psikolojik alanda uzman olan 24 arkadaşımız proje kapsamında eğitim alacak. Daha sonra da il müdürlüklerimizde diğer arkadaşlarımızı eğitecekler. Bu halkayı ileride daha da büyüteceğiz" dedi.

`KORONAVİRÜSTEN YAKINLARINI KAYBEDENLERE PSİKOLOJİK DESTEK´

Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin bu tür acılar yaşamış bireylerin her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Özer, çalışmayla birlikte kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceği konusunda sağlamlık kazanacağını ifade etti. Bu sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi sonucu geride kalanların hayata daha kısa sürede tutunacağını ve bir nebze de olsa acısının hafifleyeceğini dile getiren Özer, "Örneğin şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. Onların yakınlarına bu proje kapsamında psikolojik desteğimiz sunacağız. Acısı olan vatandaşın acısına ortak olacağız. Umarım yakın zamanda ülke genelinde de bu proje uygulamaya geçecektir" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-22 12:05:00



